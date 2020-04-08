08.04.2020 - 00:02 |
Usta öğreticiler 7 bin maske üretti
ÇANAKKALE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli 17 usta öğretici kadın, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin kullanması için her gün bin maske üretiyor.
Usta öğreticilerin şimdiye kadar ürettiği 7 bin maske, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. l DHA
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.