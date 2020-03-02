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    HaberlerEge Haberleri Ustalar unutulmayacak
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Ustalar unutulmayacak

    MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda bir ilk yaşanacak. 4-8 Mart 2020 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek organizasyonda, 11 ahşap ustası ödüllendirilecek.

    Ustalar unutulmayacak

    Yarım asırlık ustalara şükranlarını sunacaklarını belirten İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan, “Odamıza 1970 öncesi kayıt yaptıran ustalarımızı ödüllendirme kararı aldık. Mobilya sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek için türlü projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ustalarımızdan sektörümüzün daha fazla yararlanmasının önünü açacağız” dedi.

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