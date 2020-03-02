02.03.2020 - 00:00 |
Ustalar unutulmayacak
MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda bir ilk yaşanacak. 4-8 Mart 2020 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek organizasyonda, 11 ahşap ustası ödüllendirilecek.
Yarım asırlık ustalara şükranlarını sunacaklarını belirten İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan, “Odamıza 1970 öncesi kayıt yaptıran ustalarımızı ödüllendirme kararı aldık. Mobilya sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek için türlü projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ustalarımızdan sektörümüzün daha fazla yararlanmasının önünü açacağız” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.