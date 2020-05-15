15.05.2020 - 00:01 |
Ustalar yarışa!
Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası, düzenliyor. Online turnuva 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’de başlayacak. 3’+2” eklemeli tempolu ve açık kategoride düzenlenecek olan turnuva sonunda ilk üç sırada bulunan yarışmacılara kupa, madalya ve sürpriz hediyeler, ilk 10’a giren sporseverlere ise madalya verilecek. Sporseverler, 0 555 727 30 34 numaralı hattan turnuva hakkında detaylı bilgi alabilirler.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.