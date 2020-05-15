Ustalar yarışa!

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası, düzenliyor. Online turnuva 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’de başlayacak. 3’+2” eklemeli tempolu ve açık kategoride düzenlenecek olan turnuva sonunda ilk üç sırada bulunan yarışmacılara kupa, madalya ve sürpriz hediyeler, ilk 10’a giren sporseverlere ise madalya verilecek. Sporseverler, 0 555 727 30 34 numaralı hattan turnuva hakkında detaylı bilgi alabilirler.