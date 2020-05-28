Uzaktan müzik keyfi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi. Öğretmen ve öğrenciler, müzik keyfi yaşattı. Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileriyle ayrı ayrı çektikleri videoları birleştirdi, uzaktan orkestra halinde çaldı.



Bakanlık paylaştı



Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerine eğitim vermeyi sürdüren Dağdelen, mahalle mahalle gezerek öğrencileriyle yaptığı orkestra çalışmasını kayda aldı, 15 farklı enstrüman ve köyde yaşayan 25 öğrencisiyle 3 eseri videoya çekti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabından da paylaşılan video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Dağdelen, şöyle konuştu:



“Her şey öğrencilerimizin mutluluğu için, onların bir tebessümü her şeye bedel. Öğrenciler köyde yaşadıkları için bazı imkanlara ulaşmaları zor oluyor. Biz de bu imkanları onların ayağına götürüyoruz. Ailelerle de işbirliği yaparak üçlü sacayağını oluşturup bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ders işliyoruz, öğrencileri güzel sanatlar lisesine hazırlıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Umarız ki faydalı olur.”



Muğla’da da lise öğrencileri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uzaktan canlı bağlantıyla müzik öğretmenleri eşliğinde ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi. 4 kız öğrencinin seslendirdiği video sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti, “Her biri koronavirüse karşı uygulanan tedbirlere uyuyor. Bugüne kadar hiçbir evladım hakkında olumsuz bir şey duymadım. Şarkıyı dinleyince duygulandım” şeklinde konuştu.