BİST98.571-0.17EURO7.791.57USD7.201.85ALTIN390.330.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Üzerimizde oynanan oyunları görüyoruz’
    ABONE OL
    07.05.2020 - 00:00 |

    ‘Üzerimizde oynanan oyunları görüyoruz’

    Geçtiğimiz günlerde “Karşıyaka’da futbolcuların maaş çığlığı” başlığıyla servis edilen habere Karşıyaka takım kaptanı Mustafa Aşan’dan büyük tepki geldi.

    ‘Üzerimizde oynanan oyunları görüyoruz’

    Tecrübeli futbolcu Aşan, futbolcuların 5 aydır ödeme almadıkları, bu yüzden isyan ettikleri, Başkan Turgay Büyükkarcı’ya mesaj atarak para istedikleri şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu tip yalan haberlerle takımın huzurunu bozmaya çalışanların kimler olduklarını çok iyi bildiklerini belirten Aşan, “Bizi kimse yıldıramaz. Birlik beraberliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlar kendi işlerine baksın. Kimin, neden bu haberleri yaptırdığını iyi biliyoruz. Karşıyaka yönetimi, kulübün geleceğiyle ilgili çok güzel işler yapıyor, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Karşıyaka yönetim kurulunda kimsenin parası kalmaz” dedi.

    ‘Birliğimizi bozamazlar’

    Yeşil kırmızılılarda takımın 2. Kaptanı Cenk Özbey ise “Bizi içerden yıkmaya çalışıyorlar. 5 yıldır birlikte omuz omuza ter döken güzel bir ekibiz. Bireysel açıklama yapmamız, tavır göstermemiz kesinlikle söz konusu değil. Koronavirüs nedeniyle ülkemiz ve Dünya zor günlerden geçerken bu tip yanlı ve yalan haberlere inanılmamalı. Başkanımız Turgay Büyükkarcı, her zaman yanımızda ve bize destek oluyor” diye konuştu.

    93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.
    daha fazla video için
    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    Sıradaki Haber