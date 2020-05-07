‘Üzerimizde oynanan oyunları görüyoruz’

Tecrübeli futbolcu Aşan, futbolcuların 5 aydır ödeme almadıkları, bu yüzden isyan ettikleri, Başkan Turgay Büyükkarcı’ya mesaj atarak para istedikleri şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu tip yalan haberlerle takımın huzurunu bozmaya çalışanların kimler olduklarını çok iyi bildiklerini belirten Aşan, “Bizi kimse yıldıramaz. Birlik beraberliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlar kendi işlerine baksın. Kimin, neden bu haberleri yaptırdığını iyi biliyoruz. Karşıyaka yönetimi, kulübün geleceğiyle ilgili çok güzel işler yapıyor, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Karşıyaka yönetim kurulunda kimsenin parası kalmaz” dedi.



‘Birliğimizi bozamazlar’



Yeşil kırmızılılarda takımın 2. Kaptanı Cenk Özbey ise “Bizi içerden yıkmaya çalışıyorlar. 5 yıldır birlikte omuz omuza ter döken güzel bir ekibiz. Bireysel açıklama yapmamız, tavır göstermemiz kesinlikle söz konusu değil. Koronavirüs nedeniyle ülkemiz ve Dünya zor günlerden geçerken bu tip yanlı ve yalan haberlere inanılmamalı. Başkanımız Turgay Büyükkarcı, her zaman yanımızda ve bize destek oluyor” diye konuştu.