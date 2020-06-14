Uzundere’de çevre sorunları bitmiyor!

İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı. Mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etti, durumu Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tutanak tuttu, numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatıldı, bir bölümü de aynı kamyonlarla başka yere götürüldü.

Molozlar asbest çıktı

Mahallede yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), “Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü. Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı. Çocuklarımız için endişeliyiz” şeklinde konuştu.

‘Sahip çıkın’

Nilgün Bal (50) da “Çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük. Hemen belediyeye şikayette bulunduk, bunun üzerine yetkililer gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz, Uzundere’ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.