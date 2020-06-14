BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uzundere’de çevre sorunları bitmiyor!
    ABONE OL
    14.06.2020 - 00:04 |

    Uzundere’de çevre sorunları bitmiyor!

    Karabağlar Uzundere’de, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanıyor. Mahalle sakinleri, “Çernobil gibi olmasını istemiyoruz” diyor

    Uzundere’de çevre sorunları bitmiyor!

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı. Mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etti, durumu Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tutanak tuttu, numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatıldı, bir bölümü de aynı kamyonlarla başka yere götürüldü.

    Molozlar asbest çıktı

    Mahallede yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), “Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü. Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı. Çocuklarımız için endişeliyiz” şeklinde konuştu.

    ‘Sahip çıkın’

    Nilgün Bal (50) da “Çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük. Hemen belediyeye şikayette bulunduk, bunun üzerine yetkililer gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz, Uzundere’ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Sıradaki Haber