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    HaberlerEge Haberleri Vahşi yaşama sıcak yuva...
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    14.01.2021 - 00:01 |

    Vahşi yaşama sıcak yuva...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Menteşe Vahşi Depolama sahasına kurulan ‘Hayvan Besleme Noktaları’na yuva, otomatik su kabı ve mama koyuldu.

    Vahşi yaşama sıcak yuva...

    Ekipler tarafından sokak hayvanları yakından takip edilirken günlük mamaları da her gün verilmeye devam ediyor. Belediye, 2014 yılından bu yana kısırlaştırma, tedavi ve aşılama gibi sahipsiz ve güçten düşmüş toplam 53 bin 355 sokak hayvanının rehabilitasyonu gerçekleştirdi. Bugüne kadar da kısırlaştırılmamış ve küpelenmemiş 14 bin 236 can dostunu sokaktan alan Büyükşehir, 2018 yılında 37 bin 349 metrekare alan üzerine inşa ettiği Hayvan Bakım Evi’nde sıcak yuva oldu. Ayrıca bugüne kadar da 2 bin 235 sokak hayvanı da sahiplendirildi.

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