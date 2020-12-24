‘Vakalar azalıyor’

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19’un İzmir’deki seyrine ilişkin son verileri paylaştı, “Sayılar düşüyor” dedi.

‘ISRARLA UYALIM’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de Kovid-19 vaka sayısının düşmeye başladığını, ancak hastane ve yoğun bakım servislerinin yükünün yüksek seyrettiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vali ve İl Sağlık Müdürü’yle güncel durumu ele aldıklarını belirten Koca, “İzmir’de günlük vaka sayısı, son bir hafta içinde yüzde 30 azaldı. Burada, yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 77. Tedbirlere ısrarla uyalım” dedi.