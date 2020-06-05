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    HaberlerEge Haberleri “Vali Hanım Çileği” güldürdü
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    05.06.2020 - 00:06 |

    “Vali Hanım Çileği” güldürdü

    “Vali Hanım Çileği” güldürdü

    Muğla Valisi Esengül Civelek’in himayesinde yürütülen “Vali Hanım Çileği” projesi kapsamında yetiştirilen ürünler, kadınlar için ekonomik kazanca dönüştü. Kırsal kesimde yaşayan çok sayıda kadın, 12 ay boyunca her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapıyor. Valilik tarafından iki yılda 1 milyon 617 bin 500 çilek fidesinin 134 üreticiye hibe edildiğini belirten Civelek, “Kurulan bahçelerde dekarda yaklaşık 5-6 ton ürün alınıyor. Sezonda ortalama 10 liradan, çilek sezonu dışında verim alınan aylarda ise 20 liradan alıcı bulunuyor” dedi. l AA

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