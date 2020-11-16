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    HaberlerEge Haberleri Vali Hanım çileğinde sevindiren hasat
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    16.11.2020 - 00:02 |

    Vali Hanım çileğinde sevindiren hasat

    Vali Hanım çileğinde sevindiren hasat

    Muğla’da “Vali Hanım” çileği olarak bilinen “San Andreas” çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi. Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bugüne kadar 216 üreticiye 2 milyon fide dağıtılarak, 350 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Yılda 2 bin 100 ton çilek üretimi yapılarak yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edildi. Hasadı yapılan çilekler tarlada kilosu en düşük 10 liraya satılıyor. Belirli dönemlerde kilogramı 20-25 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor” diye konuştu. -AA

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