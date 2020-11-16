Vali Hanım çileğinde sevindiren hasat

Muğla’da “Vali Hanım” çileği olarak bilinen “San Andreas” çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi. Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bugüne kadar 216 üreticiye 2 milyon fide dağıtılarak, 350 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Yılda 2 bin 100 ton çilek üretimi yapılarak yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edildi. Hasadı yapılan çilekler tarlada kilosu en düşük 10 liraya satılıyor. Belirli dönemlerde kilogramı 20-25 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor” diye konuştu. -AA