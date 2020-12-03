Vali Köşger, tedavisini tamamladı

20 Kasım’da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 Kasım’da evinde tedaviye başlayan Vali Köşger, hastalığı yenmeyi başardı. Köşger, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Tedavi süreci dualarınız sayesinde şifayla sonlandı. Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü kendi canlarını hiçe sayarak hastalarına hizmet eden hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına. Lütfen öncelikle kendi sağlığımız için evden çıkmayalım, çıkmak zorundaysak maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edelim” ifadesini kullandı.