BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN474.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Valiye elbise dikecek
    ABONE OL
    19.09.2020 - 00:02 |

    Valiye elbise dikecek

    33. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde belirlenen Yılın Ahisi, bu sene terzilik mesleğini icra eden Hacim Kulalı oldu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş ile Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Kulalı, “81 yaşımda hala çalıştığımı duyunca yardımcılarına benim adresimi almalarını, bana elbise diktireceğini söyledi. İşyerimde Valimize elbise dikmek bana şeref verecek” dedi.

    Valiye elbise dikecek

    1953 yılından bu yana terzilik yaptığını kaydeden Kulalı, “İğne ile ipliği elime aldığımda 14 yaşındaydım. Mesleği çok değerli ustalardan öğrendim ve 1964 yılında Namazgah’ta dükkan açtım. En iyi müşterim Zeki Müren idi. Kostümlerini uzun yıllar ben hazırladım. Artık herkes hazır giyime yöneldi, tek başıma tadilat ağırlıklı çalışıyorum” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    Sıradaki Haber