Valiye elbise dikecek

1953 yılından bu yana terzilik yaptığını kaydeden Kulalı, “İğne ile ipliği elime aldığımda 14 yaşındaydım. Mesleği çok değerli ustalardan öğrendim ve 1964 yılında Namazgah’ta dükkan açtım. En iyi müşterim Zeki Müren idi. Kostümlerini uzun yıllar ben hazırladım. Artık herkes hazır giyime yöneldi, tek başıma tadilat ağırlıklı çalışıyorum” diye konuştu.