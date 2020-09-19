19.09.2020 - 00:02 |
Valiye elbise dikecek
33. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde belirlenen Yılın Ahisi, bu sene terzilik mesleğini icra eden Hacim Kulalı oldu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş ile Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Kulalı, “81 yaşımda hala çalıştığımı duyunca yardımcılarına benim adresimi almalarını, bana elbise diktireceğini söyledi. İşyerimde Valimize elbise dikmek bana şeref verecek” dedi.
1953 yılından bu yana terzilik yaptığını kaydeden Kulalı, “İğne ile ipliği elime aldığımda 14 yaşındaydım. Mesleği çok değerli ustalardan öğrendim ve 1964 yılında Namazgah’ta dükkan açtım. En iyi müşterim Zeki Müren idi. Kostümlerini uzun yıllar ben hazırladım. Artık herkes hazır giyime yöneldi, tek başıma tadilat ağırlıklı çalışıyorum” diye konuştu.