Var mı anne yemeği gibisi!

“Anne Elinden Sıcak Yemek” sloganıyla hayırseverler ve esnaftan gelen gıda bağışlarını şubenin mutfağında sıcak yemeğe dönüştüren gönüllü anneler, öğrencilerin üç öğün yemeğini hazırlıyor ve onlara ulaştırıyor. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, İYTE rektörlüğünün desteğiyle ilk olarak geçen yıl sınavlara hazırlanan öğrencilere bin kişilik çorba dağıttıklarını söyledi, “Annelerimiz tıpkı evlerinde çocuklarına yemek yapar gibi, aynı hassasiyetle yemek pişiriyor. Yaptığımız yemekleri öğrencilere kendimiz ulaştırıyoruz. Aileleri onları merak etmesin, biz hep çocuklarımızın yanındayız” dedi. Gönüllü annelerden Nebile Aktaş ise 2 çocuğunun olduğunu belirtti, “Yaptığımız yemekleri teslim ederken gözlerindeki mutluluğu görünce o yemeği kendi çocuğum yemiş kadar mutlu oluyorum” diye konuştu.