‘Varikosel, çocuk sahibi olmayı engelleyebilir’

Testislerdeki kirli kanın sağlıklı bir şekilde tahliye edilememesi, kirli kanın testisler civarında birikmesin sonucu ortaya çıkan bir damar hastalığı olduğunu belirten Turgut, kısırlığın çok farklı nedenleri olduğunu ancak varikoselin ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Turgut, şöyle konuştu:

‘Başarılı sonuç’

“Hastalık genellikle anatomik yapıyla ilişkilidir. Varikosel yüzde 90 oranında sol tarafta görülür. Varikosel olma olasılığını artıran bazı nedenler de var. Kilolu (obezite), karın içi basıncı artıran ağır sporlar yapan, kronik kabızlık çeken ve uzun süre ayakta duran kişilerde daha sık rastlanır. Hastalık bazen herhangi bir şikayet olmadan muayene sırasında saptanabilirken, bazen de testislerde ağrı, testis civarında ele gelen şişlik, damarlarda şişlik ya da çocuk sahibi olamama gibi şikayetlerle ortaya çıkabilir. Tedavi için her hastanın ameliyat olmasına gerek yok. Hastanın beklentisine, şikayetine göre doğru tedavi yöntemi belirlenir. Ağır ve zor bir ameliyat değil ancak bir damar ameliyatı olduğu için titiz ve özellikli yapılması gerekiyor. Aksi halde sorun tekrar edebilir. Bu nedenle son yıllarda mikroskobik varikoselektomi yöntemi kullanıyoruz. Hastalar ameliyat sonrasında 1-2 gün içinde günlük hayatlarına dönebiliyor. Kısırlık hastaları operasyon sonrası çok ciddi fayda görüyor. Birinci yılın içinde gebelik oranı yüzde 43’e, ikinci yıl ise yüzde 60’a ulaşıyor.”