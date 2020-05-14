14.05.2020 - 00:02 |
‘Varlığınız bize daima güç veriyor’
Koronavirüse karşı ön safta mücadele eden hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü unutulmadı.
Milas Belediyesi, hastaneleri ziyaret etti; hemşirelere börek ve baklava ikram etti. Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın selamını ileten Zabıta ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, “İyi ki varsınız. Bu sıkıntılı günlerde varlığınız bize güç veriyor” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.