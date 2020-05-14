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    HaberlerEge Haberleri ‘Varlığınız bize daima güç veriyor’
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    14.05.2020 - 00:02 |

    ‘Varlığınız bize daima güç veriyor’

    Koronavirüse karşı ön safta mücadele eden hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü unutulmadı.

    ‘Varlığınız bize daima güç veriyor’

    Milas Belediyesi, hastaneleri ziyaret etti; hemşirelere börek ve baklava ikram etti. Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın selamını ileten Zabıta ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, “İyi ki varsınız. Bu sıkıntılı günlerde varlığınız bize güç veriyor” dedi.

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