‘Varlığınız bize daima güç veriyor’

Milas Belediyesi, hastaneleri ziyaret etti; hemşirelere börek ve baklava ikram etti. Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın selamını ileten Zabıta ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, “İyi ki varsınız. Bu sıkıntılı günlerde varlığınız bize güç veriyor” dedi.