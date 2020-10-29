Vatandaş istedi başkan iptal etti

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 2000’li yılların başından itibaren Deliktaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin üretim yeri olan ariyet ocağına ilişkin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için mahalle sakinleriyle buluştu.

Ruhsat işlemleri durdurulan ocağın açılmayacağını açıklayan Başkan Kırgöz, “Malum son günlerde bir maden ocağı olayı var. Bununla ilgili daha net bilgileri paylaşmak için sizlerin huzurundayız. 31.05.2017 tarihinde ocağın kullanım yoğunluğu arttığından dolayı, belediyemiz tarafından ruhsat alınmak üzere ilgili kurumlara resmi müracaatlar yapılmış. Tabii bu süreçler çabuk sonuçlanmıyor. Günümüze kadar da gelmiş ve resmen sonuçlanmadan tamamlanmıştır. Biz 31 Mart 2019’da göreve geldikten hemen sonra bu alanın ruhsatsız olduğunu tespit ettik ve ‘yasal olmayan bir işte işimiz olmaz’ diyerek ocağın kapatılmasını istedik. Kaçak alımlar olmasın diye de bölgeye demir kapı yaptırdık, kilit altına aldık” diye konuştu.

Başkan Adil Kırgöz, “Sürecin ardından çıkan çirkin provokasyonu anlamak mümkün değil! Bu ruhsatlandırma sürecini biz başlatmadık, aksine durdurduk. Bugün itibariyle de iptal ettik. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Rehberi Mustafa Kemal’den geçen, ilçesine aşkla bağlı bir belediye başkanıyım. Yıllarca doğanın korunması için mücadele etmişim. Bu nedenle sözü geçen kum ocağı kesinlikle açılmayacaktır. Tahrip gören alanın ağaçlandırılmasını sağlayacak, Dikilitaş Ormanı’nı en kısa sürede hayata geçireceğiz” müjdesini verdi.