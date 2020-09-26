26.09.2020 - 02:20 |
Vatandaş, maskematik uygulamasını sevdi
Kuşadası Belediyesi’nin, salgınla mücadele kapsamında tıbbi maskeye ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirdiği maskematik uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kentin 3 noktasına yerleştirilen maskematiklerden bir ay içersinde 9 bin 853 maske satın alındı. Elde edilen gelir, S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’ndeki gönüllü kadınların yeni maskeler dikmesi için malzeme alımında kullanılacak.