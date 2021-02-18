Vatandaşa kumanya ve benzin yardımı...

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk Karayolu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Yol tek şerit olarak trafiğe açıldı” dedi.