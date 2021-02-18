18.02.2021 - 01:44 |
Vatandaşa kumanya ve benzin yardımı...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk Karayolu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Yol tek şerit olarak trafiğe açıldı” dedi.