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    02.02.2021 - 00:05 |

    Vefalı hayran

    Vefalı hayran

    İzmir’de yaşayan işadamı Murat Demirel, çok sevdiği Barış Manço’nun bir dönem kullandığı 1963 model otomobili restore ettirdi, korumaya aldı. Dört şehirde 15 ay süren çalışmaların ardından restore edilen aracı, özel hazırlattığı garajına getirdi. Manço’nun kullandığı Cadillac marka otomobilin konforlu ve lüks olduğunu ancak restorasyonunun da bir o kadar zor olduğunu ifade eden Demirel, “Bu araç hem bizim için hem de Türk halkı için çok değerli. Barış Manço’yu bu zamana kadar sevmeyeni, dinlemeyeni hiç duymadım ve görmedim. Bu araç benim değil sanatçının ailesinin. Biz emanetçiyiz. Ömrümüz yettiği kadar değer vereceğiz ve saklayacağız” dedi. - HAYDAR TOPRAKÇI AA

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