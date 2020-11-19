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    19.11.2020 - 00:01 |

    Vergi ödemede kolaylık

    Vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi’nin sunduğu dijital altyapıyı kullanarak ödemelerini hizmet binalarına gitmeden, online olarak yapabiliyor.

    Vergi ödemede kolaylık

    www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden sunulan borç ödeme ve diğer online hizmetlere, belediye sistemine üye olarak ya da e-devlet şifrelerini kullanarak ulaşabiliyorlar. Hizmetler kapsamında, emlak vergisi bildirimi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri beyannamelerinin ön başvuruları, nikah, moloz, taşınmaz beyan değeri başvuruları yer alıyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkat çekti, “Vatandaşlarımızın hizmet binalarına daha az sıklıkta gelmelerini ve buralarda geçirecekleri süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz” dedi.

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