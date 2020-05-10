10.05.2020 - 00:01 |
Verilen sözler tutuluyor projeler tamamlanıyor
Göreve geldiği günden bu yana açıkladığı projelerini bir bir hayata geçiren, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazaryeri düzenleme çalışmalarının başladığını açıkladı.
Proje ile ilgili incelemelerde bulunan Kaplan, ”Adnan Menderes’in mahallesi olan Çakırbeyli’ye yakışır bir pazaryeri için çalışmalarımız bugün başladı. Mayıs ayı sonunda daha modern, daha güzel bir Çakırbeyli Pazarı hizmete açılacak” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.