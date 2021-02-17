Verimliliğin ipuçları

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortak girişimiyle kurulan İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde ilk sertifika töreni gerçekleşti. Yalın üretim alanında ilk eğitimlerini tamamlayan Mutlu Metal firması çalışanları, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın elinden sertifikalarını aldı.

Örnek işbirliği

Model Fabrika’nın Gaziemir’deki merkezinde gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Özgener, “İzmir’de kurumlar arasında var olan işbirliği ve sinerjinin çok güzel bir örneğini ortaya koyduk. İzmir ekonomisi ve sanayisine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Model Fabrika’nın, işletmelerimizin verimli üretime geçişinin sağlanması, yalın üretim felsefesinin başta kentimiz ve bölgemizde yaygınlaşması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz. Öğren-Dönüş Programı’nda başarılı olan çalışanları kutluyoruz” dedi. Türkiye’de en çok şikayet edilen konuların başında karlılığın düşük olmasının geldiğini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Bu durumun sebepleri ise ölçek ekonomisinde üretim yapamamak, yalın üretime geçememek ve verimli çalışamamaktan kaynaklanıyor. Verimli çalışmaya başladığımız zaman sonuç almamız son derece kolaydır. Bunu yapmak suretiyle üretim yapan firmalarımızın karlılığı, yaratacağı istihdam, yapacakları ihracat ve katma değer anlamında ülkemizin geleceği açısından çok değerlidir” diye konuştu.