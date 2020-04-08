Verimliliğin yolu yeni teknolojiler

Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi, sınıf içi eğitimlerine ara verirken, dört yıldır sürdürdüğü online eğitimlerine ise kapsamını genişleterek devam ediyor. Tezmaksan Akademi web sayfası ve Youtube kanalları üzerinden eğitimler hazırlanmış dokuman ve videolar ile sürerken, nisan ayı programları webinar üzerinden yapılacak. Online eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilecek.

Aralıksız devam edecek

‘Evde Kal’ çağrısı ile birlikte sahip oldukları dijital alt yapının kapsamını genişlettiklerini ve eğitim sürecine devam ettiklerini söyleyen Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Sürdürülebilir bir verimlilik için insan kaynağının yeni gelişme ve teknolojilere hazır olması gerekir. Eğitimli insan kaynağı ile ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıyacağımıza inanmaktayız. Bu nedenle eğitim programlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.