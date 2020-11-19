BİST1.2952.78EURO9.13-0.19USD7.70-0.11ALTIN464.06-0.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Veterinerlerle örnek işbirliğine imza attı
    ABONE OL
    19.11.2020 - 00:01 |

    Veterinerlerle örnek işbirliğine imza attı

    Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Kent Konseyi’nin, ilçedeki veteriner klinikleriyle ortaklaşa yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarında, son 4 ayda 85 kedi kısırlaştırıldı.

    Veterinerlerle örnek işbirliğine imza attı

    Başkan Ali Engin, klinik sahipleriyle yemekte buluştu. Veteriner hekimlere teşekkür plaketi takdim eden Başkan Engin, “Her zaman sokak canlarının yanında oluyoruz ve bu kapsamda Kent Konseyimiz ve 6 veteriner kliniğimizle protokol imzalamıştık. Farkındalığı arttırmak ve can dostların bakım ve tedavisi için örnek teşkil edecek bir protokol oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm veteriner çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, can dostlar bize emanet” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi çıkarmayın' uyarısı

    Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi çıkarmayın' uyarısı

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    8 dakika sonra gökte kayboldu

    Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

    Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

    Sıradaki Haber