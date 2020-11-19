Veterinerlerle örnek işbirliğine imza attı

Başkan Ali Engin, klinik sahipleriyle yemekte buluştu. Veteriner hekimlere teşekkür plaketi takdim eden Başkan Engin, “Her zaman sokak canlarının yanında oluyoruz ve bu kapsamda Kent Konseyimiz ve 6 veteriner kliniğimizle protokol imzalamıştık. Farkındalığı arttırmak ve can dostların bakım ve tedavisi için örnek teşkil edecek bir protokol oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm veteriner çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, can dostlar bize emanet” dedi.