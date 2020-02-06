Vicdansızlar!

Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışını Buca Belediyesi de mercek altına aldı, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı, 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında bulunan ve açık havada tutulan etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, gördükleri karşısında irkildi. Yaptırımların artırılması için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.



Ruhsatları yok!



Denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesi’nin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı. Depo görünümündeki imalathaneye baskın yapan ekipler, dükkânın içinde kaçak tavuk döner imalatı yapıldığını fark etti. Üretim faaliyetine anında müdahale edildi.









Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardaki tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdiği tespit edildi. Bozulmuş tavuk eti kokusunun hâkim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler dikkat çekti. Son kullanma tarihi geçen ürünler, kirli tezgâhlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.









Cana kastediyorlar!

Ekipler, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için, olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.



Çalışmalarından dolayı ekipleri kutlayan Başkan Erhan Kılıç, cezaların artırılması için çağrı yaptı, “Biz ceza kessek de görülüyor ki, yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastediyor. Bu bir gıda terörü. Bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” diye konuştu.