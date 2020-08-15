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    HaberlerEge Haberleri Vidin Börekçisi Urla’da
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    15.08.2020 - 00:02 | | Magazinin Babası - Yusuf Çınar

    Vidin Börekçisi Urla’da

    Çiğli ve Bostanlı’nın ardından yeni şubesini Urla’da açan Yükselen Ziraat ve Gıda Ürünleri markası Vidin Börekçisi, pizza ve kahveleriyle de damakları tatlandıracak.

    Vidin Börekçisi Urla’da
    Magazinin Babası - Yusuf Çınar

    Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ile açılışı yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Tuna Yükselen, “Ailemizin 500 yıllık Vidin kökleri ve tatlarıyla yola çıktık. Balkan börekleri, tatlıları ile Sefarad böreklerini de yaşatmak icin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunlara ek olarak Urla şubemizde Sardunya Adası’na ait pizzalar ve enfes kahveleri gurmelerle buluşturacağız” diye konuştu.

    Geçmiş dönem Genel Yönetmeni ve Lions İhtisas Kulüpleri Ülke Koordinatörü Yükselen’i çok sayıda üye de açılışta yalnız bırakmadı. Sevinçlerin ve hayallerin paylaşınca büyüdüğüne, yine her lezzetin paylaşıldıkça kalitesinin arttığına dikkat çeken Yükselen, konuklara teşekkür etti. Etkinlik, Azeri Akordeon virtiözü Rovsen Feyzullayev ve arkadaşlarının müzik dinletileriyle sürdü.

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