Vidin Börekçisi Urla’da

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ile açılışı yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Tuna Yükselen, “Ailemizin 500 yıllık Vidin kökleri ve tatlarıyla yola çıktık. Balkan börekleri, tatlıları ile Sefarad böreklerini de yaşatmak icin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunlara ek olarak Urla şubemizde Sardunya Adası’na ait pizzalar ve enfes kahveleri gurmelerle buluşturacağız” diye konuştu.

Geçmiş dönem Genel Yönetmeni ve Lions İhtisas Kulüpleri Ülke Koordinatörü Yükselen’i çok sayıda üye de açılışta yalnız bırakmadı. Sevinçlerin ve hayallerin paylaşınca büyüdüğüne, yine her lezzetin paylaşıldıkça kalitesinin arttığına dikkat çeken Yükselen, konuklara teşekkür etti. Etkinlik, Azeri Akordeon virtiözü Rovsen Feyzullayev ve arkadaşlarının müzik dinletileriyle sürdü.