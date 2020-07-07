Villa Kiralamada Global Markaların Önünde Bir Türk Markası

COVID-19 neticesinde sosyal izolasyon tedbirleri hepimizi yordu, şimdi derin bir nefes almak istiyoruz. Ancak bu yaz tatil anlayışımız da eskisi gibi olmayacak. Peki ne değişecek bu yaz? Tüketicilerin tatil alışkanlıkları nasıl değişecek? Öne çıkacak hassasiyetler neler olacak? Alınan önemli tedbirler neler?

Covid-19 salgınının en büyük darbeyi vurduğu ekonomik alanlardan biri de maalesef turizm sektörü oldu ve mayıs ayı başında normalleşmeye dair ilk sinyaller gelmesine rağmen tatilcilerin 2020 yazında kalabalık otellerden uzak durduğu fark edildi. Tatilciler salgından kendilerini korumak adına bu yaz kendilerine özel ve dezenfekte edilmiş kısa dönemli villa kiralamalarına ve tekne kiralamalarına yönelmiş durumda. Google Trends verilerine göre villa kiralama aramaları son 1 ayda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 kat artmışken tekne kiralama aramaları ise 3 katına çıkmış durumda.

Türkiye’de tekne ve villa kiralama sektörü geçtiğimiz sene ne kadar büyüklüğe sahipti? Bu sene bu oranlarda nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Tekne kiralama Türkiye’de gerçekten popüler mi?

Gerçekleştirilen araştırmalarda villa kiralama pazarının toplam konaklama pazarından aldığı payın %6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu sene bu oranın büyük otellerde yaşanacak daralma sebebiyle %15’ler seviyesine çıkacağını düşünüyoruz. Tekne kiralama pazarı ise online'dan ziyade daha çok offline dinamiklerle ilerlediği için çok doğru istatistikler üzerinden konuşmamız mümkün olmuyor maalesef.

Para iadesi garantili villa kiralayarak müşteri dostu oldu

Villa kiralamalar daha çok online mı yoksa birebir temasla mı kiralanıyor? Yüzlerce kiralama sitesine denk geliyoruz. Bunların içinden güvenliler platform nasıl bulunur? Sitede görülenle yerinde görülen farklı olabiliyor. Sizin bu noktada farkınız veya önerileriniz neler?

Yaklaşık 20 yıl önce Antalya Kaş bölgesinde yaşayan İngilizler tarafından başlatılan villa kiralama uygulamaları bu süre içerisinde bölgede yaşayan Türkler tarafında da öğrenilerek tüm sahil bölgelerine yayılmış durumda ve sizin de belirttiğiniz gibi bu şekilde hizmet veren yüzlerce firma bulunuyor. Ancak şu anda pazarda yüzlerce villa kiralama firması bulunsa da maalesef bunların yanında binlerce dolandırıcı da villa kiralama acentesi gibi davranarak herkes tarafında bilinen platformlarda herhangi bir kontrol mekanizması da olmadığı için on binlerce tatilciyi mağdur durumda bırakabiliyorlar. Bu sebeple biz Tatildekirala.com olarak bu konu özelinde uzmanlaşarak tatilcileri olumsuz durumlardan koruyan birçok tedbir alıyoruz.

Tatildekirala.com olarak pazardaki tüm güvenilir villa kiralama firmalarının platformumuz üzerinden güvenli ödeme altyapısı ile satış yapabilmelerini sağlayıp misafirlerimize de %100 para iadesi güvencesiyle villa kiralama imkanı sunuyoruz. Böylelikle misafirler ek bir ücret ödemeden %100 güvenli bir şekilde villa kiralama imkanından faydalanabiliyorlar.

Misafirlerimiz tatil için bölgeye gittiklerinde eğer sitemizde gördüklerinden farklı bir durumla karşılaşırlarsa bu sigortayı devreye sokarak misafirlerimizin tatillerini geçirebilecekleri daha iyi bir opsiyon sunuyoruz. Bu da tatilcilerin platformumuzda güvenle alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Bu güvenceyi sağlayabilmek adına kurumsal iş geliştirme ekibimiz düzenli olarak ilan verenlerimizi ve villaları ziyaret ederek süreci yerinde inceleyip sonrasında ilgili villaların ve teknelerin platformumuza eklenmesini sağlıyor.

Yapılan tüm rezervasyonların ardından otomatik olarak ilan veren ve misafir arasında oluşan sözleşme ise misafirleri olası tüm olumsuz durumlara karşı hukuka uygun bir şekilde koruyor. Bu uygulama da şu anda hiçbir firma tarafından sunulamayan ve sadece Tatildekirala.com’un sunduğu bir değer önerisi.

Kısa dönemli yazlık konaklamada Airbnb’yi geride bıraktığınız belirtiliyor. Bu oldukça önemli bir iddia. Ne kadar kiralık villa ve tekne listeliyorsunuz? Nasıl çalışıyor platformunuz? Herkes ilan verebiliyor mu?

Tatildekirala.com olarak villa kiralama alanında 2.500’ün üzerinde villa seçeneği ile sektör lideri konumundayız. Bu sayılara yaklaşabilen global veya lokal bir oyuncu bulunmuyor. Teknoloji konusunda ise sadece son 1 yılda yüzlerce geliştirme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu sebeple teknolojik olarak global firmalarla rahatlıkla rekabet edebilecek düzeydeyiz.

Ziyaretçi sayıları konusunda ise haziran ayında sitemizi 1 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret etmiş olacak. En büyük global oyuncunun ise bizim bölgelerimize özel alabileceği ziyaretçi sayısı 600.000 seviyelerinde olacak. Bu sayılar temmuz ayının ortasında güvenilir global platformlar tarafından açıklanıyor ve herkes tarafından da online olarak incelenebiliyor.

Global firmalar Türkiye’yi önemli bir pazar olarak görmeyip burada lokalize olmadığı için bu fırsatı lehimize çevirdik ve 3 yıl içerisinde yaptığımız yatırımların karşılığını da sektör lideri olarak aldık.

4-5 kişilik bir aile için 1 haftalık villa ve tekne kiralamanın bedeli nedir? Artan talep bu fiyatları değiştirecek mi? Arz sıkıntısı var mı?

4 kişilik bir aile özel havuzlu ve kendine ait bahçesi olan bir villada 1 hafta için toplam 4.000 TL’den başlayan fiyatlarla konaklayabiliyor. Genel olarak tercih edilen 6-7 kişilik villalarda ise bu fiyat 6 binlere çıkabiliyor. Bununla birlikte kendine ait plajı olan oldukça lüks villalar haftalık 95.000 TL’ye bile alıcı bulabiliyor.

Bu villaları tercih eden yabancı turistlerin ve gurbetçilerin bu yıl gelemeyecek olması arz tarafında elimizi çok güçlendirdi ve genel fiyatların rekabetçi seviyelerde kalmasını sağladı.