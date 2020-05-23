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    HaberlerEge Haberleri Villasaray sezonu açıyor
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    23.05.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    Villasaray sezonu açıyor

    Kovid-19 sürecinde “Sağlıklı kal, tatilsiz kalma” sloganıyla hareket eden Villasaray, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen standartlarına uygun olarak kapılarını yarın açıyor.

    Villasaray sezonu açıyor

    Çeşme Ilıca’da kalabalıktan uzak bir tatil sunan Villasaray, hijyen kurallarına uygun koşullarıyla konuklarını bekliyor. Geniş havuzunu ve bahçesini kullanıma hazırlayan Villasaray, hijyen eğitimi alan çalışanlarıyle sezona hazır. Özel lux, delux villa, vip villa, standart villa ve ekonomik villa seçenekleriyle hizmet sunan Villasaray; Çeşme’ye 4, Alaçatı’ya da 5 kilometre uzaklıkta... 

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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