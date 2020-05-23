Villasaray sezonu açıyor

Çeşme Ilıca’da kalabalıktan uzak bir tatil sunan Villasaray, hijyen kurallarına uygun koşullarıyla konuklarını bekliyor. Geniş havuzunu ve bahçesini kullanıma hazırlayan Villasaray, hijyen eğitimi alan çalışanlarıyle sezona hazır. Özel lux, delux villa, vip villa, standart villa ve ekonomik villa seçenekleriyle hizmet sunan Villasaray; Çeşme’ye 4, Alaçatı’ya da 5 kilometre uzaklıkta...