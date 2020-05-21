Virüs, engelleyemedi

Belediye, kent sakinlerinin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için bando, orkestra ve DJ eşliğinde bir program düzenledi. Türk bayraklarıyla süslenen araçların üzerinde tüm kenti dolaşan orkestra ve DJ Kuşadalılara unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Gün boyu devam eden konser programının ardından saat 21.00’de Kese Dağı’nda İstiklal Marşı yayını, havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Havai fişek gösterisi

Yaklaşık 15 dakika süren havai fişek şovu büyük beğeni topladı. Balkonlarını Türk bayraklarıyla donatan Kuşadalılar, İstiklal Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Ömer Günel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs’ın Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olduğunu belirtti.