Virüs, Torbalıspor’a sıçradı

Testi pozitif çıkan futbolcunun tedavisi devam ederken, Torbalıspor sosyal medya hesabında da vaka doğrulandı. Yapılan açıklamada, “A Takım oyuncularımızdan Anıl Özer’in Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedaviye alınan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.