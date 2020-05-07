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    HaberlerEge Haberleri Virüs, Torbalıspor’a sıçradı
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    07.05.2020 - 00:00 |

    Virüs, Torbalıspor’a sıçradı

    Sezon başı İstanbulspor’dan Torbalıspor’a transfer olan, Galatasaray altyapısından yetişen kaleci Anıl Özer’in, koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

    Virüs, Torbalıspor’a sıçradı

    Testi pozitif çıkan futbolcunun tedavisi devam ederken, Torbalıspor sosyal medya hesabında da vaka doğrulandı. Yapılan açıklamada, “A Takım oyuncularımızdan Anıl Özer’in Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedaviye alınan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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