Virüs uyarıları artıyor

Öte yandan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temaslı olduğu için karantinaya alındı. Haberini sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, “Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere uyalım” ifadelerini kullandı. Balıkesir Bigadiç’e ilçesine bağlı kırsal Davutlar Mahallesi’nde de, vakalar görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina ilan edildi. Balıkesir Valiliği, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26 Ekim 2020 saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır” açıklaması yaptı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı l DHA