Virüse karşı 1.3 milyon!

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, koronavirüsle mücadele çalışmalarını Milliyet Ege’ye anlattı. Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi olarak koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi başkanlığında virüsle mücadele birimi oluşturduklarını, haftalık çalışmalarla kontrol ettikleri Koronavirüs Eylem Planı ile bir plan çerçevesi içerisinde kademe kademe işlevsel bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Önlemler sıklaştı

Bugüne kadar ilçedeki vatandaşları toplu mesaj, bilbord, sosyal medya, afiş, web sitesi, yerel basın aracılığıyla virüsle ilgili bilgilendirerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Avcı, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde Sağlık, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile kurduğumuz 17 ekip ve 56 personelle ilaçlama işine başladık. Hanımeli Pazarı’nı kapattık. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden Cumartesi Pazarı’nı eski Lunapark alanına taşıdık, anlayış gösteren vatandaşımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Temizlik İşleri ekiplerimiz 15 bin konteynerin dezenfekte ve temizlik işini yaptı. 11 Mart’tan sonra 70 nikah işlemini gerçekleştirdik ama toplu nikaha izin vermiyoruz, sadece şahitlerle birlikte nikah kıyma işlemi yapıyoruz” dedi.

Ücret almıyor

11 Mart’tan sonra Vefa Destek Grubu’nda Altıeylül’de gıdayla ilgili bütün sorumluluğun kendilerine verildiğini anlatan Başkan Avcı şöyle devam etti: “ALGEM’de ki 7 ekibimizle günlük gıda ve farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Devletin kurumları bu süreci birbiriyle ahenk içerisinde yürütüyor. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlemlerini e-belediye üzerinden yapmaları için yönlendirmeye çalıştık, altyapı sorunlarımızı da giderdik. İmar ve ruhsat işlemlerini de e-belediye üzerinden yapıyoruz. 320 işyeri ve 77 işgaliye olmak üzere 397 kiracımız var bu süreçte kiracılarımızdan ücret almayacağız.”

Başkan Avcı, “ALGEM aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ALKART ile aylık ortalama 850 aileye para yardımı yaparken, koronavirüsle birlikte bu rakam yüzde 50 artarak 3 bin 143 kişiye çıktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü rakamları ile ALGEM olarak 2 bin 766 aileye 154 lira, 342 aileye 175 lira, 35 aileye 201 lira para ödedik.

Toplamda 3 bin 143 kişiye 505 bin 603 lira para ödedik. 80 adet de yardım kolisi dağıttık. ALGEM bizim için önemli. ALGEM’de koruyucu maske üretmeye başladık ilk etapta 12 bin maske üretmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar sosyal yardım, maske, akaryakıt ile birlikte 1.3 milyon lira harcadık” şeklinde konuştu.