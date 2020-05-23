Virüse karşı Pandemi Akademi

Söyleşiler, İEÜ’nün sosyal medya hesaplarından günbegün duyuruluyor ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. Katılımcılar, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan söyleşilerde, merak ettikleri tüm soruları konuklara anlık olarak iletebiliyor.

‘Öncelikli görevlerden biri’

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, toplum-üniversite iş birliğinin desteklenmesi açısından Pandemi Akademi’nin örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzunoğlu, “Bilimin ışığında öngörüleri paylaşmak ve topluma yol gösterici olmak, üniversitelerin en öncelikli görevlerinden biri. Bu düşünceyle, günlük hayattan iş düzenine kadar birçok alanda yaşamımızı etkileyen koronavirüse yönelik, kalıcı ve etkili bir proje hayata geçirmeyi amaçladık” dedi.