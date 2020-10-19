Virüsle mücadele hız kesmiyor

Karacasu’da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazaryerleri, ana cadde ve meydanlarla kalabalık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı. Aliağa’da da Kaymakam Ömer Karaman, denetime çıktı.

Türkiye genelinde vaka sayılarında artış görülmesi üzerine yeni tedbirler alındı. Aydın Karacasu’da, dışarıda sigara içilmesi yasaklandı. Kaymakam Ahmet Soley, koronavirüs nedeniyle doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle pazaryerlerinde, ana cadde ve meydanlarda, kalabalık alanlarda yürürken sigara içmenin yasaklandığını açıkladı.

Cezası 900 lira

Soley, “Özel araçlarda sürücü dışında da kişi bulunması durumunda, maske takılmasına ve özel araçlara koltuk kapasitesi dışında yolcu alınmamasına karar verildi. Yasaklara uymayanlara yaptırımlar uygulanacak. Alınan bu kurallara aykırı davranan kişilere 1593 Sayılı Umumi Hafzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanıp, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

Aliağa’da da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kovid-19 denetimi yapıldı. Kaymakam Ömer Karaman, Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerem Eroğlu’nun yanı sıra güvenlik ekipleri de katıldı.

“Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla kentte yapılan eşzamanlı denetimler, İzmir Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Fırat Çakıroğlu Parkı, Balıkçı Barınağı ve civarında gerçekleştirildi. Kontrollerde koronavirüs salgınına karşı temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.