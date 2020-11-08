Virüsle mücadele tam gaz devam

Vali Atik, “Denizli’de de artışlar gözleniyor. Süreci hep birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız. Bu mücadeledeki en büyük silahımız maske, mesafe ve temizlik kuralını kesinlikle aklımızdan çıkartmayacağız. Buna uyarsak emin olun bunu başaracağız. Biraz sosyal ilişkilerimizi azaltalım. Vatandaşımız kendi tedbirini kendisi alacak ve kendisini koruyacak” diye konuştu.

Yeni önlemler

Uşak’ta da 65 ve üstü yaştakiler için 11.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

65 ve üstü yaş grubunun sokağa çıkabileceği saatler arası dışında ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu’nca karşılanmasına karar verildi.

Balıkesir’de ise bir mahalle karantinaya alındı. Altıeylül ilçesine bağlı Kozören Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı. Giriş ve çıkışlar kapatıldı. l DHA-AA