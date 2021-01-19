Virüsle tüketim yüzde 30 arttı!

Her yıl ocak ayının ikinci haftasının “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlandığını ifade eden Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle ülkemizin su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

5 ve 6. sınıflar için

Son 25 yıl içinde küresel iklim değişikliğiyle de birlikte Akdeniz Havzası’nda yağışların yüzde 20 oranında azaldığını kaydeden Prof. Dr. Ayaz, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ise su tüketimi, Kovid-19 sürecinde daha uzun süre evde kalınması, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçların artması gibi sebeplerden dolayı yüzde 30 arttı. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluk projesi ile ortaöğretim 5 ve 6. sınıf öğrencilerinde bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyoruz. Pandemi koşullarında çevrimiçi yaptığımız eğitimlerin içeriklerini de bu duruma uygun şekilde hazırladık. Bu yaş gurubu çevreye karşı duyarlılık geliştirilmesi ve birey olarak kendi başına bir davranış için harekete geçmeleri söz konusu olması nedeniyle belirlendi. Geleceğin liderleri olarak çocuklarımızın bu dönemde çevre duyarlılığı ve çevre bilgisi ile yetişmesi aslında geleceğimizin şekillendirilmesi olacaktır” dedi.

Spil’den 50 yıllık su!

Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, jeolojik etütlerin ve araştırmaların sonucuna göre Spil Dağı üzerinde sondaj çalışması ile su kaynağı arayacaklarını belirtti, “Suyun bulunması halinde Manisa kent merkezinin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacaktır” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile de görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Başkan Ergün, “Spil’de kaynak bulursak merkezdeki nüfus 750 bine de gelse su sıkıntısı olmaz. Yeterli ve sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışmalarımız sürüyor” diye açıkladı.