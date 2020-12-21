BİST1.4080.64EURO9.380.31USD7.670.56ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Vitamin eksikliği hastalık getiriyor
    ABONE OL
    21.12.2020 - 00:02 |

    Vitamin eksikliği hastalık getiriyor

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti.

    Vitamin eksikliği hastalık getiriyor

    A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu kaydeden Takeş, şu bilgileri verdi: “A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur.

    B1 vitamini eksikliği de göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. D vitamininin özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Sıradaki Haber