Vitamin eksikliği hastalık getiriyor

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu kaydeden Takeş, şu bilgileri verdi: “A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur.

B1 vitamini eksikliği de göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. D vitamininin özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır.”