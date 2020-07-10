BİST115.794-2.46EURO7.750.07USD6.860.07ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Viyana’ya gönderiyor
    ABONE OL
    10.07.2020 - 00:01 |

    Viyana’ya gönderiyor

    Konak Belediye Başkanı Batur, Agoralı ressam Ferhat’ın Viyana Sanat Akademisi’ne gitmesi için destek verecek

    Viyana’ya gönderiyor

    İzmir’de dar gelirli ailelerin yaşadığı Agora’da büyüyen, 15 yaşından sonra çaycılık, garsonluk yaparak resim malzemelerini alan 22 yaşındaki ressam Ferhat İlhan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret etti. Viyana Sanat Akademisi’ne girmeyi başaran 8 öğrenciden biri olan genç sanatçıya, yol, vize, pasaport ve yurt depozito ücreti desteğinde bulunacak olan Başkan Batur, “Gençlerimiz bizim her zaman önceliğimizdir. Onlar için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz. Konak’ta hep birlikte çok güzel işlere de imza atacağız. Ferhat da Konak’ın, hepimizin evladı… Onunla gurur duyuyoruz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan eğitimi sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Sıradaki Haber