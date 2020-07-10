Viyana’ya gönderiyor

İzmir’de dar gelirli ailelerin yaşadığı Agora’da büyüyen, 15 yaşından sonra çaycılık, garsonluk yaparak resim malzemelerini alan 22 yaşındaki ressam Ferhat İlhan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret etti. Viyana Sanat Akademisi’ne girmeyi başaran 8 öğrenciden biri olan genç sanatçıya, yol, vize, pasaport ve yurt depozito ücreti desteğinde bulunacak olan Başkan Batur, “Gençlerimiz bizim her zaman önceliğimizdir. Onlar için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz. Konak’ta hep birlikte çok güzel işlere de imza atacağız. Ferhat da Konak’ın, hepimizin evladı… Onunla gurur duyuyoruz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan eğitimi sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.