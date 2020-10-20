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    20.10.2020 - 00:00 |

    Vosvoslar moral verdi

    İzmir’de kanser tedavisi gören çocuklar Vosvoslarla Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Can dostları yakından görme fırsatı yakaladı

    Vosvoslar moral verdi

    İzmir’de farklı hastanelerde kanser tedavisi gören çocuklar, Hasta Çocuk Evleri Derneği ve ‘Vosvos İzmir Fun Club’ üyelerinin organizasyonuyla Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi. Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda bir araya gelen minikler, kaplumbağa olarak da anılan klasik otomobillerin oluşturduğu konvoyla Doğal Yaşam Parkı’na gitti. Elektrikli araçlarla parkı gezen çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı yakaladı. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan, “Amacımız onları ve ailelerin mutlu etmek. Çocuklarımızdan bazıları ilk kez Doğal Yaşam Parkı’na geldi. Onların mutluluğuna şahit olduk. Umarım hepsi en kısa sürede iyileşir” dedi.

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