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    HaberlerEge Wesida yazarları yeniden buluştu
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    25.07.2020 - 00:02 |

    Wesida yazarları yeniden buluştu

    WESİDA Medya Grup yazarları, geleneksel buluşmasını tekrarladı.

    Wesida yazarları yeniden buluştu

    Çiğli Belediyesi ev sahipliğinde Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe, 30 yazar katıldı. Grubun Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Erkan Sevinç, “Pandemi nedeniyle altı aydır bir araya gelememiştik. Bu süreçte Asklepion Life, Devir, Roll Life ve Spor Life dergilerinin yayını sürdü, YouTube üzerinden izlenen Wesida TV’de program çekimlerine devam etti” dedi. Etkinlikte, Bektaş Türk ‘en çok okunan yazar’ ödülünü aldı.

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