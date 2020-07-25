Wesida yazarları yeniden buluştu

Çiğli Belediyesi ev sahipliğinde Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe, 30 yazar katıldı. Grubun Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Erkan Sevinç, “Pandemi nedeniyle altı aydır bir araya gelememiştik. Bu süreçte Asklepion Life, Devir, Roll Life ve Spor Life dergilerinin yayını sürdü, YouTube üzerinden izlenen Wesida TV’de program çekimlerine devam etti” dedi. Etkinlikte, Bektaş Türk ‘en çok okunan yazar’ ödülünü aldı.