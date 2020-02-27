27.02.2020 - 00:01 |
WhatsApp hizmet hattı faaliyete girdi
Söke Belediyesi, talep ve şikayetlerin hızlı çözümü için WhatsApp hizmet hattı oluşturdu.
Vatandaşlar, 0 (552) 454 21 93 numarayı kullanarak isteklerini mesaj, fotoğraf veya video yoluyla ulaştırabilecek. İlgili birimlere aktarılan istek ve sorunlar değerlendirmeye alınacak.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.