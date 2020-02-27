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    HaberlerEge Haberleri WhatsApp hizmet hattı faaliyete girdi
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    27.02.2020 - 00:01 |

    WhatsApp hizmet hattı faaliyete girdi

    Söke Belediyesi, talep ve şikayetlerin hızlı çözümü için WhatsApp hizmet hattı oluşturdu.

    WhatsApp hizmet hattı faaliyete girdi

    Vatandaşlar, 0 (552) 454 21 93 numarayı kullanarak isteklerini mesaj, fotoğraf veya video yoluyla ulaştırabilecek. İlgili birimlere aktarılan istek ve sorunlar değerlendirmeye alınacak.

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