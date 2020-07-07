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    HaberlerEge Haberleri ‘Yağlı besinlerden uzak durun, su için’
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    07.07.2020 - 07:00 |

    ‘Yağlı besinlerden uzak durun, su için’

    Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, aşırı sıcaklarda sıkça görülen, dikkat edilmediğinde ölüme yol açabilen besin zehirlenmelerine karşı uyardı

    ‘Yağlı besinlerden uzak durun, su için’

    Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, aşırı sıcaklarda sıkça görülen, dikkat edilmediğinde ölüme yol açabilen besin zehirlenmelerine karşı uyardı. Fadıloğlu, her gün en az 2-2.5 litre su içilmesiini söyledi, “Yağlı besinlerin ve kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Kızartma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Ana ve ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Kızartılmış ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurmayı tercih edin” dedi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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