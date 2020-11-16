Yağmur çamur derdi bitti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sokak arasından Kahramanlar Otoparkı’nın alt katına taşınan Kahramanlar Pazarı’nı ziyaret etti. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Batur’a, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ile İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen de eşlik etti. Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Batur, “Hemşerilerimiz için, Konak için çalışıyoruz. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmeyecekler” dedi. Vatandaşlar da Başkan Batur’a teşekkür etti. Esnaf ise, “Yağmur, çamur derdimiz bitti. Başkanımız sağ olsun” diye konuştu.