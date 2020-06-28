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    HaberlerEge Haberleri Yağmur suyuyla tarım
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    28.06.2020 - 00:09 |

    Yağmur suyuyla tarım

    İzmirli iş insanı İsmail Vatansever (55), kentin göbeğindeki evinin bahçesini, kendi kurduğu sistemle suluyor. Kışın yağmur sularını evinin altında depolayan Vatansever, yazın ise bu suyla bahçesindeki meyve ve sebzeleri suluyor.

    Yağmur suyuyla tarım

    Bornova Evka-4’te şu an yaşadığı 5 katlı bina inşa edilirken, apartmanın zemininde 240 ton su kapasiteli ve birbiriyle bağlantılı 3 yeraltı deposu yaptırdıklarını dile getiren Vatansever, “Yeraltı deposu fikri babamın aklına geldi. ‘Çok az yağmur yağıyor. Bu bahçeye nasıl bakacağız?’ dedi. Babam depoyu kendi elleriyle yaptı. Su deposunu yaptık sonra binayı yaptık” dedi. Sistemin nasıl çalıştığını da anlatan Vatansever, şöyle konuştu:

    Çok daha lezzetli

    “Terasa yağan yağmur sularının giderlerle depoya ulaşmasıyla çalışıyor. Kanalizasyon yerine depolara taşınan yağmur suları, su ihtiyacının arttığı yazın motorlarla bahçedeki ürünler ile buluşuyor. Binanın arka bahçesindeki 500 metrekare alanda sebze ve meyve yetiştiriyorum. Yağmur sularıyla büyüyen ürünlerden yiyen herkes çok lezzetli olduğunu, güzel koktuğunu ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. Hem ekonomik hem lezzetli daha da önemlisi sağlıklı.”

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