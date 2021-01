Yağmur vurdu geçti

Ege genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İzmir’de birçok cadde ve sokakta su birikintileri yaşandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Mavişehir Mahallesi’nde vatandaşlar araçlarını kaldırımlara ve yoldan yüksek yerlere park etti. Tellerde oluşan hasar yüzünden bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Bornova ve Buca’da 2 ağaç devrildi. Kentte en yüksek yağış metrekareye 51 kilogramla Beydağ’a düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzdaydı. İtfaiye, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçlara, uçan çatılara ve su baskınlarına müdahale etti.



Minare devrildi



Manisa’da lodos nedeniyle çok sayıda evin çatısı ile bir düğün salonunun prefabrik katı uçtu. Yaşanan olayların kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi ve sokakta kimse bulunmaması olası faciaları önledi. Çok sayıda aracın zarar gördüğü fırtınada 50’ye yakın ağaç, devrildi. Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Küçük Sanayi Cami’nin minaresi de lodos sebebiyle yıkıldı. Teyakkuz halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında meydana gelen hasar ve sorunlara hızla müdahale etti. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de gece boyunca görev başındaydı.



Denizli’de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, evlerin çatıları uçtu. Enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu. Merkezefendi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evin çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle caddeye düştü. Cadde trafiğe kapatıldı, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.



Seferber



Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları sonuç verdi. Sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Büyükşehir itfaiyesi, ASKİ ekipleri ve Kuşadası Belediyesi personeli, mahallelerde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle kentin belirli noktalarında yer yer trafikte aksaklıklar yaşandı.



Söke’de fırtına şehrin bazı noktalarında ağaçları devirdi. Garnizon Komutanlığı’nın çevre duvarının bir kısmı yıkıldı. Yollar trafiğe kapandı. Söke Belediyesi, olumsuzlukları önlemek için sahadaydı. Her yağışta taşmasıyla gündeme gelen Yenidoğan Deresi’nin taşmaması için ekipler, erken müdahale etti. Başkan Levent Tuncel, “Ekiplerimiz her an göreve hazır” dedi.



Kayıp yok



Marmaris’te ise sağanak yağış ve fırtına maddi hasar meydana getirdi. Hızı zaman zaman 130.7 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar zarar gördü, bir otobüs durağı ve reklam tabelaları devrildi, Karayolları’na ait yol tabelası düştü. Belediye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarları değerlendirdi. Bazı oturma grupları ve oyuncakların devrildiği Burunucu Macera Parkı, Yat Limanı, Beldibi Mahallesi, okul bahçeleri ve Armutalan’da incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Oktay, “Herhangi bir can kaybı yaşanmaması içimizi rahatlattı” diye konuştu.



Büyükşehir teyakkuzda



Muğla Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarına anında müdahale etti. Kent genelinde en fazla yağış 94.2 kiloyla Menteşe’de yaşandı. En az yağış, Fethiye’ye düştü. Büyükşehir ve MUSKİ ekipleri sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti, vatandaşların yağışlardan zarar görmesinin önüne geçti. Menteşe’de 2, Marmaris’te de 1 konutta su baskını yaşandı. Menteşe’nin Çiftlik Mahallesi’nde prefabrik evin çatısı uçtu, Bayır Mahallesi’nde 1 evin kazan dairesinde su baskını meydana geldi. Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nde ağaç devrildi, bir araç yolda kaldı.