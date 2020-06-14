Yağmurlar, artık kabus olmayacak

İZMİR’de önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez ilçeler Karabağlar ve Gaziemir’de su baskınları yaşandı. Dereler caddelere taştı, yağmur suları ev ve işyerlerine doldu. Her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirten AK Partili isimler ve vatandaş, Büyükşehir’e tepki gösterdi. Yaşananların ardından İZSU Genel Müdürlüğü, atık su ve yağmur suyu hatlarını ayırma çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki aylardan itibaren Buca, Konak ve Bornova’nın yağışlarda sıkıntı yaşayan mahalle ve sokaklarında toplam 65 km’lik çalışma yapılacak.



Öncelikli olarak Buca’nın Akıncılar, Fırat, Kozağaç, Vali Rahmi Bey, Yenigün, Menderes, Dumlupınar, Çamlıkule, Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde çalışmalara başlayacak. İZSU, bu kapsamda 10 mahalleye 16 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 10 kilometrelik atık su kanalı döşeyecek. Kozağaç Deresi’nde de yaklaşık 2 km uzunluğunda ıslah ve düzenleme yapılacak.



İki etap olacak



Projenin 2. etabına ise önümüzdeki günlerde başlayacak. İZSU ana toplayıcı yağmursuyu sistemine ilave olarak ara sokaklarda yağmursuyu şebekelerinin de oluşturulması amacıyla Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı mahallesinin bazı sokaklarında yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Yaklaşık 17 km uzunluğunda hat oluşturulacak.



Bornova İlçesi Kazımdirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Ergene mahallelerinde yağmurlu zamanlarda yaşanan su baskınlarının önlenmesi ve kanalizasyon sisteminden yağmursularının ayrıştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 kilometre yağmursuyu, 25 kilometre atıksu kanalı döşenecek.



Faturalara altı taksit

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında sayaç okuma faaliyetlerini mart ayı içinde durduran ve bu süreçte su tüketiminin en az olduğu aralık, ocak ve şubat aylarının ortalama değerlerine göre faturalandırma yapan İZSU Genel Müdürlüğü, biriken toplam bedelli faturalar için ödeme rahatlığı sağlayacak yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yeniden başlatılan sayaç okuma işlemleri sonucunda çıkacak faturalardaki su tüketimi dışında kalan bedellerin 6 taksite bölünerek sonraki aylara yansıtılmasına karar verildi.