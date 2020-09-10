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    HaberlerEge Haberleri Yalıkavak arıtmasının suyu denizi kirletmiyor
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    10.09.2020 - 00:02 |

    Yalıkavak arıtmasının suyu denizi kirletmiyor

    Bodrum Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde bulunan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanalizasyon (MUSKİ) tarafından işletilen Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisin’den pis suyun doğrudan denize akıtıldığı iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin aldığı numunelerin sonuçları açıklandı.

    Yalıkavak arıtmasının suyu denizi kirletmiyor

    Analiz raporu sonucunda, “Çıkış suyunun mevzuatta belirtilen standartlar dâhilinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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