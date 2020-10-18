Yalıkavak Barajı yatırımı müjdesi

Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret edecekleri müjdesini verdi. Salihli’nin yeni dönem projelerine hız kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Salihli Beş Eylül Yerleşkesi’ne yapılacak olan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi ve Üniversite bağlantı yolu, ilçe merkezinden geçen demiryolu hattı ve Ramiz Turan Stadı’nın şehir dışına taşınması konusunda epey yol kat ettik. Ayrıca Yeşilkavak Barajı projesinin DSİ tarafından 2021 yılı yatırım programına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği müjdesini aldık” şeklinde konuştu.