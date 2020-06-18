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    HaberlerEge Haberleri Yangın uçaklarını tanıttı
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    18.06.2020 - 00:07 |

    Yangın uçaklarını tanıttı

    Yangın uçaklarını tanıttı

    BAKAN Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü’nde 2 yeni uçak ile 1 insansız hava aracının (İHA) tanıtımını yaptı.

    Pakdemirli, Türkiye’de 22.7 milyon hektarlık orman varlığının yaklaşık yüzde 55’inin riskli ve yangına çok hassas bölgede yer aldığını söyledi. Ormanları İHA’yla gözetlediklerini belirten Pakdemirli, “İHA, 24 saat uçarak 23 bin fit yükseklikten 3.5 milyon hektarlık alanı gözetleyerek, 361 yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir” dedi.

    Soyer’den mesaj

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, orman yangınlarıyla ilgili İzmir’de alınacak önlemler için Bakan Bekir Pakdemirli’ye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. l DHA

    Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyorMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.
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