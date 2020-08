Yangın uyarısı yaptı!

Çerçioğlu açıklamasında, yanan yer her neresi olursa olsun eskisi haline getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteği vereceğinin altını çizdi. Yangınların sadece verimli ağaçları değil geçmişten miras kalan kültür varlıklarına da zarar verdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Her ağacımızı, her karış toprağımızı ve kültürel varlıklarımızı korumalıyız. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çok daha dikkatli olmalılar. Fedakârca çalışan İtfaiye ekiplerimize de teşekükr ediyorum” dedi.



Kuşadası’na yatırım



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’na 16.5 milyon lira yatırımla 20 kilometre uzunluğunda içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başladı. Scada (otomasyon) sistem ile denetlenecek 20 kilometrelik yeni hattın tüm kontrolleri tek bir merkezden yapılacak. Çalışmalar kapsamındaki yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacak. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası’na milyonlarca turist geliyor. Bu projeyle ile Kuşadası’na kesintisiz içme suyu sağlayan bir altyapı ile kalıcı bir çözüm üretmiş olacağız” dedi.